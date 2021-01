LA DELIBERA

ROMA Una maggioranza bulgara conferma l'apertura di una seconda via per definire la cessione di Autostrade per l'Italia da parte di Atlantia. All'assemblea dei soci di ieri il 99,7% dei soci ha approvato il percorso di dual track deliberato dal cda della società lo scorso 24 settembre. Se da un lato la decisione di ieri apre di fatto una nuova possibilità per Cdp di entrare in Aspi, acquisendo non più l'88% delle quote ma solo la parte conferita nel nuovo veicolo Autostrade Concessioni e Costruzioni, pari al 55%, dall'altro segna una significativa sconfitta di chi, all'interno del governo e delle forze di maggioranza, ha sempre osteggiato l'apertura di un percorso trasparente e di mercato, privilegiando invece una vendita forzata a un solo soggetto già designato. Il nuovo veicolo che nasce dalla scissione è infatti destinato a essere quotato in Borsa e quindi il prezzo dovrà per forza misurarsi con dinamiche di mercato. Bisogna ricordare inoltre che Edizione, la società-cassaforte dei Benetton, possiede solo poco più del 30% di Atlantia, mentre la stragrande maggioranza degli azionisti che si sono espressi è composta da fondi internazionali, come ad esempio Gic oppure il colosso Hsbc Holdings o realtà molto differenziate come l'hedge fund attivista Tci e la Fondazione Crt, azionista anche di Cdp. Un azionariato molto variegato, composto da 43.000 grandi e piccole realtà, incluso il retail, che si è espresso in modo netto sul fatto che la vendita di Aspi non possa avvenire dietro pressione politica. A questo punto, la palla passa a Cdp, che entro il prossimo 31 gennaio, come dichiarato in una missiva lo scorso 23 dicembre, dovrebbe completare la due diligence sulle infrastrutture e sui conti di Aspi per poi presentare un'offerta per l'intero 88%. Il nodo resta sempre il valore. La prima forbice indicata da Cassa, di 8,5-9,5 miliardi, non solo è già stata rifiutata due volte da Atlantia, ma col passare delle settimane è stata ridimensionata dietro pressione dei fondi esteri Macquarie e Blackstone, che puntano ad avere un indice di ritorno sull'investimento superiore al 12% a fronte di una media di mercato dell'8%-9%. Difficile che a queste condizioni gli azionisti di Atlantia vengano chiamati a esprimersi nuovamente per revocare la delibera di scissione e valutare un'offerta dal valore già ritenuto non interessante. Ma negli ultimi giorni sembra farsi strada una nuova proposta, ancora tutta da valutare dalle parti interessate. Cdp potrebbe decidere di acquisire una quota di Aspi pari al 5-10% ma pretendendo di avere voce in capitolo sul controllo di manutenzioni e investimenti attraverso un patto di governance blindato, ad esempio chiedendo di poter nominare il presidente, con deleghe specifiche. In questo modo lo Stato sarebbe forte di un potere autorizzativo esterno, attraverso il Mit, e di un controllo interno con l'accordo sulla gestione.

RITARDI IN DATA ROOM

Ma se questo è uno scenario futuro, l'attualità, secondo fonti di Cdp, è che «ad oggi in data room manca la gran parte delle informazioni richieste dal consorzio il 23 dicembre e anche successivamente, necessarie alla due diligence». Si tratta di dati su traffico, opere, manutenzione, accessi a ponti e gallerie. Comunque la prossima settimana l'Ad di Aspi, Roberto Tomasi, presenterà il piano industriale, che vede tra i suoi capisaldi un radicale ammodernamento delle infrastrutture e la nascita di un nuovo assetto organizzativo che apra nuovi business.

