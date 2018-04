Atlantia, utile a 1,17 miliardi Pronta la nuova fase Abertis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREROMA Un gruppo integrato, ma con il baricentro in Italia. Questo sarà Atlantia con l'operazione Abertis, che rappresenta per la holding della famiglia Benetton l'avvio di una fase nuova, piena di sfide ma anche forte dell'esperienza di una società che non si muove con una logica finanziaria ma come gruppo industriale. Lo dice l'a.d. del Gruppo Giovanni Castellucci, che, in occasione dell'assemblea degli azionisti (che ha approvato il bilancio 2017 chiuso con un utile di 1,17 miliardi), rassicura i soci promettendo anche...