PRIMO PASSO

ROMA Il via libera all'operazione arriverà oggi dal cda straordinario di Atlantia. La holding da Edizione della famiglia Benetton deciderà l'uscita dal capitale di Autostrade per l'Italia, cioè Aspi, secondo un percorso che prevede una doppia opzione: la vendita sul mercato tramite una gara internazionale della quota dell'88% o la scissione proporzionale della controllata autostradale che verrà poi conferita in un apposito veicolo e quotata in Borsa.

LE TAPPE

Non cambia quindi la linea seguita fino ad oggi, anzi il cosidetto dual track, il doppio binario è perfettamente coerente con le mosse del gruppo. Si darà così il via, fanno sapere fonti vicine al dossier, a un processo idoneo «a giungere a una separazione tra la società e Autostrade per l'Italia, che dia certezza al mercato, sia in termini di tempi che di trasparenza» e a garantire «l'irrinunciabile tutela dei diritti di tutti gli investitori e stakeholders coinvolti, retail, istituzionali, nazionali e internazionali», come comunicato del resto dalla holding il 14 luglio e ribadito ai primi di settembre nelle interlocuzioni con l'esecutivo. Questo scenario non esclude il coinvolgimento di Cdp con cui il tavolo negoziale resta aperto. Fin dall'inizio della trattativa Cdp ha caldeggiato una operazione in più fasi che contemplasse anche un aumento di capitale per dotare Aspi di risorse sufficienti per procedere al piano di investimenti da 14,5 miliardi preannunciato.

La Cassa potrebbe sia partecipare alla gara internazionale che, ovviamente, seguire la seconda strada, quella dell'ingresso nei veicolo che verrà poi quotato. Una possibile soluzione alternativa, valutata nelle trattative delle ultime settimane, prevederebbe la scissione di Aspi e quindi il collocamento di una quota riservata a Cdp.

Ma sul percorso a dir poco accidentato di una possibile intesa, pesa come un macigno il mancato ok, almeno fino ad oggi, al Pef, il piano finanziario presentato da Aspi e, pare, inviato ieri dal Ministero delle Infrastrutture all'Art, l'Autorità del settore, per l'ultimo esame. Si tratta di un passaggio chiave, decisivo, per fissare la valutazione della società. Nel Pef, come noto, sono definiti gli obiettivi strategici e le modalità operative per raggiungerli. A partire dal tasso di remunerazione del capitale che, proprio su indicazione dell'Art, è stato fissato al 7% dell'11% precedente. Non solo.

Come indicato dalla ministra Paola De Micheli il piano ha anche recepito quello che dovrà essere il tetto massimo agli aumenti tariffari annui, ovvero l'1,75%. Due elementi cardine per definire il prezzo di Aspi. Confermati quindi investimenti per oltre 14 miliardi, 7 dedicati alla manutenzione, e altri 3,4 miliardi per far fronte ad una serie di risarcimenti.

A bloccare l'ok al piano è stato fino a oggi il governo che ne ha subordinato l'approvazione al passaggio del controllo di Aspi a Cdp. Inserendolo come condizione vincolante nell'atto di transazione per la chiusura della procedura di revoca aperta il 16 agosto 2018 dopo la caduta del ponte Morandi. Proprio il mancato via libera al Pef ha avuto e ha tutt'ora come conseguenza lo stop a tutti i finanziamenti bancari. Una situazione che congela di fatto tutti gli investimenti. E impedisce di dare una valutazione precisa di Aspi. Ora con un quadro politico più chiaro, dove il Pd ha in qualche misura assunto una posizione diversa, la situazione potrebbe sbloccarsi.

U.Man.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA