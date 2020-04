L'INIZIATIVA

ROMA Assegnazione gratuita di azioni agli oltre 12.000 dipendenti della società e taglio del 25% della parte fissa degli stipendi dei top manager fino a tutto il 2020. Sono queste le decisioni prese ieri dal consiglio di amministrazione di Atlantia. A beneficiare della distribuzione gratuita delle azioni saranno i lavoratori a tempo indeterminato di Autostrade per l'Italia, Aeroporti di Roma, di Telepass e delle rispettive controllate, oltre alle altre società del gruppo. Ad ogni dipendente saranno assegnate 75 azioni, che agli attuali prezzi di Borsa corrispondono a un controvalore di circa mille euro. Il piano prevede un massimo di 975.000 azioni che equivale al 12% delle azioni proprie attualmente in portafoglio della società, e sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci il prossimo 29 maggio. L'attribuzione è prevista entro l'anno corrente: le azioni saranno depositate gratuitamente presso un conto titoli vincolato per un periodo di tre anni, al termine del quale saranno nella disponibilità del dipendente. «Si verrà così a creare un vero e proprio azionariato diffuso tra tutti i dipendenti, il cui scopo è stimolarne e favorirne la partecipazione alle sfide che attendono il gruppo», si legge nella nota. Nel corso della riunione il presidente Fabio Cerchiai e l'amministratore delegato Carlo Bertazzo hanno comunicato la decisione di rinunciare al 25% per cento dei propri compensi fissi da maggio a fine anno, conferendo gli importi alla raccolta fondi promossa dal management del gruppo per i buoni spesa alimentare dei cittadini del comune di Genova che versano in condizioni di difficoltà economica a causa del Covid-19.

