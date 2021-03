LA SVOLTA

ROMA Atlantia progetta il dopo Aspi, dove si aprono le prospettive in chiave digitale ma anche sulla crescita estera affidata ad Abertis. Alle 12 di oggi Carlo Bertazzo, insieme ai ceo delle principali controllate del gruppo, illustrerà agli analisti la nuova strategia di sviluppo della holding, decisa ieri dal cda ed elaborata nel corso di questi mesi parallelamente alla gestione della vicenda Autostrade. Il cda ha anche approvato i conti 2020 su cui pesa la pandemia: il traffico autostradale è sceso del 27,1% e quello di Adr del 76,8%. Questo ha portato a un calo dei ricavi operativi del 29% a 3,3 miliardi.

LA DIVERSIFICAZIONE

La squadra di Bertazzo intende dare un boost importante alla crescita del gruppo, facendo leva sia sugli asset esistenti sia affacciandosi su business limitrofi. L'annuncio dell'ingresso di Atlantia nella società tedesca Volocopter di alcuni giorni fa è solo un primo assaggio della nuova strategia, basata su un'attenta analisi dei principali macrotrend globali legati alla mobilità sostenibile e basata sull'innovazione digitale. Atlantia punta infatti a realizzare proprio a Roma il primo vertiporto europeo, e cioè un aeroporto a decollo verticale che consentirà di collegare Fiumicino con la Capitale attraverso servizi di areo-taxy elettrici (giganteschi droni in grado di trasportare merci e persone).

La nuova strategia punta fortemente anche sull'internazionalizzazione: il progetto è di far leva su Abertis, trasformando il gruppo autostradale iberico in una sorta di grande piattaforma per lo sviluppo del settore autostradale, puntando a nuove acquisizioni come quelle già realizzate nel corso del 2020 in Messico con la concessionaria RCO e in Virginia con i tunnel gestiti dalla società Elizabeth River Crossings.

LA PROROGA

Bertazzo si soffermerà in modo particolare sulla sostenibilità ambientale, un tema che negli ultimi anni ha cominciato a produrre effetti significativi anche dal punto di vista delle revenues dei grandi gruppi infrastrutturali. Atlantia ha deciso di fissare target concreti e particolarmente sfidanti, ad esempio reimmettendo in circolo il 90% dei rifiuti prodotti dalle proprie infrastrutture.

Infine, sempre nella giornata di ieri sono riprese le trattative tra gli advisor della holding quotata e il consorzio capitanato da Cdp per la cessione di Autostrade. La scadenza dell'offerta binding fissata per il 16 marzo si avvicina e ancora non è chiaro se la cordata sarà in grado di formalizzare un'offerta al rialzo ad Atlantia . Dovrebbe esserci una proroga a fine mese. Va ricordato che Blackstone e Macquarie, gli altri componenti del consorzio, non vogliono ritoccare l'offerta economica di 9,1 miliardi, al limite potrebbero acconsentire a rivedere le condizioni collaterali, come le garanzie per complessivi 1,5 miliardi.

r. dim.

