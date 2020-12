IL CASO

ROMA Atlantia dà a Cdp ulteriore tempo fino al 31 luglio 2021 e amplia le modalità (l'intero 88% o il 55%) lasciando aperta la porta per un'alleanza, senza rinunciare al progetto di scissione per il quale ha convocato l'assemblea per il 15 gennaio. Questa la decisione del cda di ieri al quale è pervenuta una lettera di Cdp Equity e dei fondi Blackstonbe e Macquarie - non esaminata perché recapitata a board in corso - dove essi «reiterano l'interesse nell'acquisizione dell'intera partecipazione di Atlantia in Aspi», promettendo di inviare un aggiornamento scritto entro il 22 dicembre «su quanto emerso dalla due diligence e gli impatti sulla valutazione». Poi la missiva firmata da Pierpaolo Di Stefano (Cdp Equity), Jonathan Kelly (Blackstone), Jiri Zrust e John Bruen (Macquarie) aggiunge che il consorzio sarà nella «condizione di completare con ogni probabilità tutti gli aspetti della due diligence e sottoporvi una offerta entro la fine di gennaio». Gli offerenti fanno inoltre sapere che «non sono intenzionati a considerare l'acquisizione di una quota minore dell'intero pacchetto». Questo significa quindi che la cordata boccia la variante del 55% proposta dalla holding ma nulla toglie che Cassa possa smarcarsi dai fondi e andare avanti con un'altra soluzione italiana che possa coinvolgere F2i - come stanno spingendo fondazioni e casse di previdenza - e/o Poste. La nota di Atlantia specifica che ove arrivasse una proposta giudicata accettabile non oltre il 31 luglio, il cda potrebbe procedere a convocare un'altra assemblea straordinaria alla quale proporre l'eventuale revoca della delibera di scissione già assunta.

IL NODO 55%

Nel comunicato di Atlantia si ricorda che la holding «in data 14 luglio aveva indicato al governo italiano la disponibilità a considerare proposte che garantissero il trasferimento del controllo di Aspi, a condizioni e a valori di mercato, mediante due soluzioni alternative: l'ammissione a quotazione mediante scissione di Aspi, con l'identificazione di un nucleo stabile di azionisti, aperto alla partecipazione di Cassa depositi e prestiti, che avrebbe detenuto una quota del 55%, avendo quindi il controllo di Aspi, oppure la cessione dell'intera partecipazione dell'88,06% di Aspi». Il gruppo di cui Benetton ha il 30% ci tiene a rimarcare quindi la coerenza con gli impegni presi con il governo e che se finora non sono stati adempiuti è perché Cdp & alleati non «hanno formulato alcuna offerta vincolante per l'acquisto dell'intera quota detenuta da Atlantia in Aspi».

Va evidenziato comunque che, nonostante Autostrade abbia inviato il 19 novembre la nuova versione del Pef, allo stato il Cipe non l'ha ancora ricevuto. E tale argomento non risulta ancora all'ordine del giorno. La responsabilità dello stato di impasse che si trascina dall'agosto 2018 non è quindi nè di Atlantia, nè di Aspi, nè di Cassa, ma del governo. Qualunque sarà lo scenario, la decisione di vendere Aspi passerà comunque dall'assemblea dei soci. È questa la richiesta di molti azionisti esteri di Atlantia. Quasi ovunque infatti cessioni di questo tipo passano sempre in assemblea: è così in UK e in Spagna per alienare più del 25% delle quote, in Germania e Francia per il 50%. Qui si parla dell'88% di Aspi, vale a dire il controllo assoluto.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA