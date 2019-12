«Atlantia, piena fiducia a Cerchiai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Atlantia, le acque rimangono agitate per la holding infrastrutturale alle prese con l'inchiesta su Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi e il salvataggio mancato di Alitalia. Il tutto mentre a Roma si tratta sulla concessione di Aspi, l'accordo potrebbe arrivare già a gennaio e passerebbe da investiemnti per almeno 1,3 miliardi insieme a nuove garanzie per Genova. In questo contesto voci e indiscrezioni sono all'ordine del giorno. È di ieri la notizia pubblicata da Mf della possibile uscita di scena del presidente di...