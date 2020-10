LA PROPOSTA

ROMA Atlantia sfida il governo e tira dritto verso l'assemblea del 30 ottobre per la scissione, tenendo aperta la porta all'offerta non vincolante ricevuta nella tarda sera di lunedì 19 da Cdp Equity, Blackstone e Macquarie, come anticipato dal Messaggero. Nella lettera, in cui la cordata offre un prezzo compreso fra 8,5 e 9,5 miliardi, tramite una newco di cui Cassa ha il 40% e i due partner il 30% a testa, subordinato al Pef e alla due diligence, essi hanno manifestano l'aspettativa che Atlantia rinvii l'assemblea «che sottende un'operazione diversa». Invece il cda della holding, con il supporto dei suoi advisor, ha valutato «i termini economici e le relative condizioni allo stato non ancora conformi e idonei ad assicurare l'adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione».

DUE ASTENUTI NEL CDA

Pur essendo scaduto il periodo di esclusiva, «il consiglio ha deliberato di proseguire le interlocuzioni con Cdp e i co-investitori sino al 27 e di riconvocarsi per il prossimo 28 al fine di valutare un'eventuale nuova offerta vincolante». Pare che la risposta di Atlantia abbia deluso il Mef. Restano quindi le tensioni dopo quelle delle ultime ore con le fondazioni che hanno sottolineato l'esposizione finanziaria eccessiva della Cassa di cui si auspica un ridimensionamento a favore di altri partner italiani. Ma anche all'interno di via Goito la decisione ha registrato due astenuti: il vicepresidente Luigi Paganetto e il consigliere Francesco Floro Flores, indicato da M5S.

