IL GIUDIZIO

ROMA Regna l'incertezza sul dossier Autostrade per l'Italia. L'emergenza coronavirus ha catalizzato tutta l'attenzione del governo, che fino a qualche settimana fa sembrava vicino ad una decisione sull'eventuale revoca della concessione. Inoltre, sono in stand by le eventuali contromosse della società alla luce delle novità contenute nel Milleproroghe. Ma la situazione continua a mantenere dei profili di criticità, tanto che Moody's, proprio «a valle della conversione in legge del decreto», ha abbassato ulteriormente il livello dei rating di Autostrade e della holding Atlantia. Mossa che, dopo l'iniziale rimbalzo, ieri ha portato il titolo a chiudere a -1,2% a 18,73 euro, vicino ai livelli toccati dopo il crollo del ponte Morandi. Moody's, concludendo la review for downgrade avviata lo scorso 3 gennaio, ha portato il rating di Atlantia a Ba3 da Ba2 e quello di Autostrade per l'Italia a Ba3 da Ba1; confermato a Baa3 il giudizio di Aeroporti di Roma. Su tutti i rating l'outlook resta negativo. Una decisione che, evidenzia Atlantia in una nota, «riflette la crescente pressione politica cui è esposto il gruppo in relazione alle modifiche unilaterali ai contratti delle concessionarie autostradali in Italia introdotte dagli articoli 13 e 35 del decreto Milleproroghe e la persistente incertezza sul profilo di credito di Autostrade per l'Italia». Il giudizio di Moody's aggrava ulteriormente la posizione di non investment grade, dove vengono collocati anche i giudizi delle altre agenzie di rating (Fitch assegna BB ad Atlantia e BB+ ad Aspi; S&P assegna BB- ad entrambe).

