Atlantia: incertezza su Aspi, salta l'acconto

INFRASTRUTTUREVENEZIA Atlantia, l'incertezza sulle sorti di Autostradade per l'Italia porta il cda a decidere di non distribuire acconti di dividendo mentre aumentano traffico e ricavi nei primi nove mesi dell'anno.Ieri il vertice della holding infrastrutturale controllata dalla famiglia Benetton ha scelto la via della prudenza dopo le decisioni del cda di Autostrade per l'Italia, società sulla quale pende un'istruttoria da parte del Ministero delle Infrastrutture.Il gruppo Atlantia ha registrato nei primi nove mesi del 2019 ricavi operativi...