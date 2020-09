IL CASO

ROMA Scontro totale tra Atlantia e governo su Autostrade. Il percorso scelto dalla holding dei Benetton per cedere Aspi non piace a Palazzo Chigi. Non piace, in particolare, la mancata concessione della manleva per i rischi legati alle cause per il Ponte di Genova crollato. Non piace soprattutto l'assenza di una corsia preferenziale per Cdp, come immaginato inizialmente e chiesto dall'esecutivo dopo il lungo vertice notturno di metà luglio. Un ruolo centrale a cui affidare la regia e la gestione delle tratte autostradali. Non piace, infine, che il debito passi dal nuovo al vecchio concessionario, ovvero alla Cassa. Formalmente non trapela nulla, ma le distanze per avviare una trattativa sono al momento abissali. L'ultimo colpo è arrivato, come previsto, ieri mattina con il cda di Atlantia che ha deciso di inaugurare uno schema di «mercato, autonomo e trasparente», così ribadito nel comunicato ufficiale, senza accogliere le avances né della Cassa né del governo. Ribadita quindi la scelta del «dual track», che prevede la scissione di Aspi dalla holding oppure la vendita in blocco dell'88% del capitale. Per la verità il processo, come comunicato in una lettera formale, è rivolto sia a Cdp che ad altri investitori istituzionali e prevede la scissione parziale e proporzionale e il conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale di Aspi nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni da quotarsi in Borsa con l'uscita di Atlantia dal suo capitale. Un segnale chiaro che margini di manovra, al di là dei tatticismi e delle rigidità dei due fronti, ci sono. Da un lato il governo deve però fare un passo avanti sul tema della manleva, accontentandosi, si fa per dire, dei 3,2 miliardi stanziati da Atlantia per far fronte proprio alle eventuali cause civili e penali. Dall'altra però deve dare certezze sia per quanto riguarda l'approvazione del piano economico finanziario, sia sulla procedura di revoca. Proprio la mancata approvazione del Pef, condizionato al passaggio di Aspi sotto il controllo di Cdp, è uno dei principali ostacoli nel negoziato, così come lo stop alla richiesta di revoca che pende come una spada di Damocle sul destino della concessionaria. Dalla sua il gruppo privato ha schierato tutti i grandi azionisti, fondi internazionali in primis che sono favorevoli alla vendita di Aspi ma a patto di non diluirsi. Ok quindi alla cessione ma a prezzi di mercato, trasparenti e senza scorciatoie.

IL FORCING

Per questo il cda di Atlantia, «preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cdp, fermo restando l'auspicio che queste possano essere quanto prima superate», ha appunto avviato il processo di dual track al fine di «pervenire in ogni caso, alla dismissione della partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia da Atlantia, in coerenza con quanto comunicato al Governo italiano e quindi con un processo trasparente e di mercato e nel rispetto di tutti gli stakeholder di Atlantia e di Aspi». Peccato però che senza l'approvazione del piano finanziario di Aspi e con la minaccia della revoca incombente è di fatto impossibile attribuire un valore ad Autostrade. E quindi avviare il processo di vendita. La reazione del mercato è stata comunque positiva, con Atlantia che ha accelerato in Borsa. Non conviene a nessuno allungare i tempi anche se ad oggi il negoziato sembra su un binario morto.

Umberto Mancini

