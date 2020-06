L'IMPATTO

ROMA La pandemia lascia il segno su Autostrade per l'Italia (-20,7% il traffico in Italia) e su Aeroporti di Roma (-33%). Per la holding di controllo Atlantia il primo trimestre si chiude con una perdita di gruppo «pari a 10 milioni, rispetto all'utile rilevato nel primo trimestre del 2019 di 157 milioni». I ricavi operativi calano del 15% a 2,21 miliardi, mentre l'Ebitda è a 1,27 miliardi, - 19%. Il cash flow operativo è pari a 790 milioni, - 23%; investimenti operativi a 361 milioni, + 8%. Ma anche le prospettive non sono rosee. «Considerati i dati di traffico sino ad ora consuntivati e assumendo una graduale ripresa a partire dal secondo semestre 2020», spiega Atlantia, «una preliminare analisi di sensitività porterebbe a stimare nell'esercizio una riduzione media del traffico autostradale del gruppo di circa il 30% e aeroportuale di circa il 50%, con un potenziale impatto negativo sui ricavi di gruppo nell'ordine di 3 miliardi, rispetto ai dati del 2019, e una potenziale riduzione dei flussi operativi al netto degli investimenti pari a 2 miliardi, sempre sul 2019». Ma sul futuro influirà anche il confronto con il governo sulla concessione autostradale. Il cda ha predisposto l'informativa al 31 marzo nella «prospettiva della continuità aziendale». Perché ritiene «non ragionevolmente probabile il rischio di esercizio della revoca della concessione». Possibile un accordo con il Mit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA