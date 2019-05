Atlantia, cresce traffico e utile su tutta la rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTIROMA Inizia bene l'anno per Atlantia, leader globale delle infrastrutture guidato da Giovanni Castellucci. Tutti gli asset del gruppo, sia autostradali che aeroportuali, in Italia e all'estero, portano il segno più nel primo trimestre 2019 per quanto riguarda l'andamento del traffico. Una crescita significativa dove un ruolo significativo è stato svolto proprio dalla controllata Abertis, di cui Atlantia consolida ormai i risultati, a seguito dell'acquisizione completata lo scorso ottobre.Da gennaio a marzo 2019 la concessionaria...