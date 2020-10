LA TRINCEA

ROMA Guerra di trincea fra Atlantia e il governo sulla possibile cessione di Autostrade a Cdp. «Lo stallo della trattativa consegue dal fatto che fino alla lettera giunta un'ora fa, Aspi si è sottratta alla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell'atto negoziale, nel quale è evidente l'imprescindibile scopo di definire la procedura di contestazione attivata tale da soddisfare l'interesse pubblico. Lo stallo è dovuto alla non accettazione della clausola dell'articolo 10, che richiama perfettamente gli impegni assunti da Atlantia e Aspi nella lettera discussa nel Cdm del 14 e 15 luglio», ha detto ieri Paola De Micheli rendendo nota la missiva pervenuta da Autostrade. In essa la concessionaria, come annunciato dall'ad Roberto Tomasi, si diceva disposta a firmare l'atto transattivo proposto, salvo l'eliminazione dell'articolo 10: obbligo di vendita a Cdp pena la decadenza dell'atto stesso. Lo stallo cui fa riferimento la ministra nasce dalla non praticabilità dell'accordo con Cdp imputata ad Aspi, una soluzione che in realtà era stata immaginata proprio dal governo già nell'agosto 2018.

Resta che a valle delle circa 30 lettere circolate fra le parti, oggi non scade nessun ultimatum stante che il presunto aut aut altro non è che un messaggio veicolato informalmente da Palazzo Chigi. Curiosamente poi, a ridosso del cda di Atlantia di ieri pomeriggio, Mef e Cdp hanno indirizzato altre due lettere distinte alla holding che si concludono entrambe con il suggerimento fotocopia al presidente Fabio Cerchiai e all'ad Carlo Bertazzo «a riconsiderare le vostre posizioni e a presentare soluzioni coerenti con gli impegni da Voi assunti» riguardo il dual track nella vendita di Aspi.

IL SOLITO PARACADUTE

Nella sua lettera il capo di gabinetto del Tesoro Luigi Carbone parte dalla missiva di Atlantia a Roberto Gualtieri del 5 ottobre confutando che «non è fondata l'affermazione che sia stato condiviso un accordo transattivo ritenuto satisfattivo per la parte pubblica». Inoltre: «Nei fatti - come già specificato nella lettera del 30 settembre a firma del segretario generale della presidenza del consiglio e dei capi di gabinetto del Mit e del Mef - con lettera del 29 settembre a Aspi ha comunicato che il testo dell'accodo transattivo trasmesso dal concedente il 23 settembre non poteva essere condiviso per numerosi aspetti, non limitati all'articolo 10 e al rapporto tra l'accordo medesimo e la cessione della partecipazione in Aspi, proponendo la lettera significative modifiche anche su punti già condivisi ed essenziali ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico». Quinti Carbone rammenta «che sul Pef - che è parte qualificante dell'accordo transattivo - deve essere ancora acquisito il parere dell'Art, a cui occorrerà necessariamente attenersi». La mancata condivisione di «un accordo sulla transazione comporta naturalmente che sia altrettanto infondata l'affermazione che l'eventuale revoca si motiverebbe soltanto sull'impossibilità ed il legittimo doveroso rifiuto, per una società quotata ... di vendere a Cassa depositi e prestiti».

Dal canto suo Pierpaolo Di Stefano, ad di Cdp equity, condivide che l'ingresso in Aspi avvenga a condizioni di mercato ma accusa «i continui ripensamenti e modifiche delle caratteristiche dell'operazione, come risulta, tra l'altro, dalle vostre lettere del 4 e del 18 agosto». E soprattutto si interroga sul perché nella «lettera del 5 ottobre affermiate che la vendita ad un soggetto pubblico predeterminato (Cdp), non dia certamente luogo a un processo trasparente e a condizioni di mercato''». Di Stefano rimarca che il lungo negoziato si è fermato su due punti in particolare, «la responsabilità per danni afferenti alla caduta del Polcevera, sul quale più volte abbiamo chiarito l'esigenza che questi danni rimangano di spettanza del venditore in quanto difficilmente stimabili e quantificabili; arrivare alla firma di un accordo preliminare che determini un percorso in cui ci sia una ragionevole certezza di chiusura dell'operazione».

Insomma, il braccio di ferro continua e non se ne vede la fine.

r. dim.

