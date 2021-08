Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZAVENEZIA Atlantia chiude in crescita dell'1,24% a 15,53 euro una seduta povera di spunti per la Borsa di Milano, in pieno clima estivo. Il titolo della holding infrastrutturale della famiglia Benetton nel corso della seduta guadagnava il 2,3% a 15,68 euro. Gli acquisti sul titolo della compagnia sono costanti da inizio mese - dal 4 agosto il rialzo è di circa il 4% - e ieri avrebbero tratto spunto da alcune ipotesi per una delle...