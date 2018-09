Atlantia alle banche, avanti tutta su Abertis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA Atlantia tira dritto sulla strada della conquista di Abertis, il crollo del Ponte di Genova con la coda di polemiche, tensioni e minacce di revoca delle concessioni non avrà l'effetto di condizionare l'operazione, come si è temuto fino a qualche giorno fa. Per questo Federico Galeffi, finance manager di Atlantia, negli ultimi giorni ha avuto colloqui con i dirigenti di Intesa Sp, Unicredit, Mediobanca, Bnp Paribas, Banco Bpm che assieme alla Cdp hanno messo a disposizione in totale linee per 7 miliardi. Il manager avrebbe...