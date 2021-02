IL NEGOZIATO

ROMA Cdp ha tempo fino al 24 febbraio per presentare un'offerta per l'88% di Autostrade per l'Italia che sia «vincolante e non soggetta a condizioni di sindacazione o finanziamento». Sono queste le tre condizioni poste da Atlantia nel board della holding tenutosi ieri per rispondere alla quarta richiesta di proroga. Atlantia ieri si è detta disponibile a concedere ulteriori tre settimane, mettendo però dei paletti: l'offerta dovrà infatti essere binding, gli accordi di ripartizione delle quote tra fondi diversi dovranno essere già formalizzati e, soprattutto, le linee di finanziamento dovranno essere tutte già autorizzate. Un nuovo cda della holding infrastrutturale è già stato fissato per il 26 febbraio per valutare l'eventuale offerta vincolante. Poi toccherà ai soci in assemblea decidere.

GLI OSTACOLI

Difficile dire, a questo stadio, cosa potrà accadere. C'è da considerare l'incognita del nuovo governo. È risaputo poi che i soci esteri di Atlantia l'hedge fund Tci, il fondo Gic di Singapore e Hsbc hanno finora valutato criticamente il tentativo dell'ormai ex governo Conte di forzare la vendita di Aspi a un solo acquirente, preferendo invece una valorizzazione trasparente e di mercato. Ieri intanto Atlantia ha reso noto i dati consolidati preliminari 2020: cali di traffico per la pandemia (- 27,3% in autostrada, - 76,8% negli aeroporti), ma il margine operativo lordo è di 3,7 miliardi (- 2 miliardi sul 2019).

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA