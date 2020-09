IL CASO

ROMA Atlantia parte al contrattacco su Autostrade. Lo fa non solo perché non ha nessuna intenzione di perdere tempo in estenuanti tira e molla con governo e Cdp ma, sopratutto, perché vuole cedere Aspi seguendo un processo trasparente e a prezzi di mercato. Per questo ieri ha inviato una nuova lettera a Fabrizio Palermo, Ad di Cdp, e a Pierpaolo Di Stefano, Ad di Cdp Equity, per invitare la Cassa a partecipare al processo di vendita di Autostrade, approvato dal cda della holding giovedì. E a farlo - ed è questa la principale novità - entro il 16 dicembre, presentando una offerta non vincolante. Come dire che Cdp ha tutto il tempo per decidere, valutare e candidarsi. Anche perchè gli advisor scelti da Atlantia, ovvero Bofa, Mediobanca e Jp Morgan, sono già al lavoro su questo fronte. La indicazioni della lettera non sono infatti valide solo per Cdp ma si rivolgono a tutti i soggetti interessati. Da Palazzo Chigi non si aspettavano questa reazione. «Così si torna indietro di sei mesi, è una proposta che non si può accettare», fanno trapelare fonti dell'esecutivo. Ancora più dura la posizione della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli che ai suoi confida di essere stufa dell'atteggiamento di Atantia e che è «ora di dire basta». L'asse Palazzo Chigi-Mit potrebbe portare - spiegano sempre fonti del governo - alla revoca della concessione. A meno che la trattativa trovi un nuovo sbocco.

