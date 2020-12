IL NEGOZIATO

MILANO Palla in tribuna, a fine gennaio, per il dossier Autostrade per l'Italia, controllata all'88% da Atlantia. Il board della holding partecipata da Edizione, riunitosi ieri, ha infatti esaminato la lettera ricevuta da Cassa depositi e prestiti lo scorso 23 dicembre e ha preso atto dell'esigenza comunicata dal Consorzio formato da Cdp, Blackstone e Mire (Macquarie) di concludere la due diligence entro la fine di gennaio. Al tempo stesso il cda di Atlantia ha messo i puntini sulle i relativamente alla valorizzazione di Aspi contenuta nell'ultima missiva ricevuta (circa 8 miliardi, al netto della definizione dei danni indiretti per la vicenda del Ponte Morandi) chiarendo in una nota che la «valutazione per il 100% dell'equity value di Aspi» è «inferiore al range indicato dallo stesso Consorzio Cdp nelle precedenti comunicazioni», oltre che «ancora soggetta a ulteriori potenziali aggiustamenti ad esito del completamento della due diligence», che dovrebbe chiudersi per la fine di gennaio 2021. Per la terza volta quindi è fumata nera sul valore.

Cassa, in due diverse offerte non vincolanti inviate il 19 e il 27 ottobre scorsi, aveva infatti valutato la concessionaria autostradale in una forbice compresa tra 8,5-9,5 miliardi di euro, ipotesi respinte al mittente da Atlantia, anche sulla base delle pressioni dei soci esteri che, con Tci in testa, valorizzano la società tra gli 11 e i 12 miliardi di euro.

Il board di ieri ha però lasciato una porta aperta alla trattativa, confermando in una breve lettera a Cdp, Blackstone e Macquarie la propria disponibilità a valutare «un'eventuale offerta vincolante per la partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia, purché, come più volte ribadito in occasione delle precedenti offerte, rispondente all'interesse sociale».

ASSEMBLEA CONFERMATA

Nella stessa missiva il Consiglio della holding presieduto da Fabio Cerchiai ha inoltre comunicato la decisione di voler mantenere al 31 gennaio la deadline per consentire a Cdp, Macquarie e Blackstone di scambiare tra loro informazioni riservate sul dossier, allineandola così con la nuova data di definizione della due diligence proposta dal Consorzio. In ogni caso, la scadenza che davvero va tenuta d'occhio è quella del 31 luglio, data ultima entro la quale CdP e i due fondi potranno presentare un'offerta vincolante per l'88% di Aspi. I tempi per una soluzione del dossier non si prefigurano dunque brevi.

Intanto resta confermata la data del 15 gennaio per l'assemblea di Atlantia che dovrà procedere alla scissione proporzionale di Aspi in Autostrade concessioni e costruzioni.

