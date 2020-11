IL COLLOCAMENTO

ROMA Quasi tutti i dipendenti del gruppo Atlantia sono da ieri anche azionisti della holding che controlla Autostrade. Si è concluso infatti il periodo di offerta del Piano di azionariato rivolto ai 12 mila lavoratori del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton. Il Piano ha ricevuto un rilevante riscontro: 10.840 dipendenti (oltre il 90% del totale) hanno infatti aderito all'iniziativa. «Grazie a questo risultato, da oggi questo elevato numero di colleghi rappresentativi delle tante e diversificate professionalità presenti nelle società italiane del Gruppo - spiega la nota - sono diventati a tutti gli effetti azionisti di una società quotata internazionale che opera in 24 Paesi nel mondo».

IL LEGAME AZIENDALE

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a ciascun dipendente di 75 azioni di Atlantia che, agli attuali prezzi di Borsa, corrispondono a un controvalore di circa 1.100 euro, per un totale di 813.000 azioni. «Si tratta di un risultato senza precedenti in Italia - aggiunge la nota che esprime il messaggio del consiglio di amministrazione - cui attribuiamo grande importanza perché rappresenta un'opportunità concreta per migliaia di lavoratori di rafforzare il legame con la propria organizzazione aziendale e contribuire, da protagonisti, al profondo rinnovamento intrapreso dal gruppo». Un modo, viene spiegato dalla società, anche per ripagare i dipendenti del sacrificio che viene chiesto loro in questa fase di emergenza. Ieri il titolo Atlantia ha chiuso a 14,86 euro con un progresso dell'1,4%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

