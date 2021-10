Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PATTOVENEZIA Atlantia, accordo innovativo con i sindacati: ai dipendenti altri 10 giorni interamente retribuiti per attività no profit.Gli addetti della holding delle infrastrutture controllato dai Benetton che intendano offrire il loro impegno nell'ambito del terzo settore potranno usufruire, in aggiunta a quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti, fino a ulteriori 10 giorni retribuiti per collaborare con...