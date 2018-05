Astaldi vende l'ospedale di Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREVENEZIA Astaldi nell'agosto dell'anno scorso aveva fatto il colpaccio comprando la quota di Mantovani (23,4%) e conquistando la maggioranza della società di gestione dell'Ospedale all'Angelo di Mestre. Oggi, pressato dai debiti con le banche, il gruppo romano mette in vendita entro l'anno la sua partecipazione per 50 milioni. E non solo. Il piano di dismissioni che apre la strada all'entrata nel capitale dei giapponesi di Ihi prevede la vendita di altri gioielli della corona di Astaldi come il terzo ponte sul Bosforo a Istanbul....