Asta Tesoro, domanda modesta tassi in calo

IL COLLOCAMENTOROMA Ieri Il Tesoro ha collocato in asta complessivamente 6,5 miliardi di Btp (a 5 e 10 anni) e CcTeu, il massimo dell'offerta prevista, con rendimenti in netto calo visto che si confrontavano con la precedente asta che si era tenuta nel periodo di alta tensione politica con i tassi italiani volati ai massimi dal 2014. La domanda nell'asta di ieri è in verità risultata contenuta. Nel dettaglio, il Tesoro ha emesso la nona tranche del Btp a cinque anni scadenza 01/03/2023 per 2 miliardi a fronte di una richiesta pari a 2,674...