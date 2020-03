LA BOCCIATURA

ROMA Il progetto di svendita di Alitalia avviato con la pubblicazione del bando d'asta, proprio non piace ai sindacati che minacciano azioni forti contro la decisione del commissario Giuseppe Leogrande. «È inaccettabile, nei contenuti, nei tempi e nei modi. Chiediamo in merito un incontro urgente al ministro dello Sviluppo economico», hanno dichiarato ieri la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, e il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, commentando in una nota congiunta la notizia relativa alla procedura di vendita anche «a pezzi» della compagnia italiana. «Se Leogrande continuerà su questa scia, non ci aspettiamo risultati migliori rispetto al passato. Chiediamo - concludono - un incontro urgente al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per capire perché vediamo tanta distanza tra le affermazioni che lui aveva fatto al nostro ultimo incontro e le scelte del commissario di Alitalia: vogliamo capire cosa è cambiato e se c'è davvero la volontà di rilanciare la compagnia in quanto asset strategico non solo del trasporto aereo italiano, ma soprattutto del nostro turismo e della nostra economia in generale».

Va detto che con il coronavirus che sta travolgendo tutto, non sarà facile per la compagnia aerea trovare pretendenti disposti a correre i nuovi rischi del settore. Non certo Lufthansa, che oltre ad avere di recente ribadito di non avere altro interesse se non di tipo commerciale, essa stessa è ora alle prese con tagli straordinari.

