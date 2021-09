Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La ripresa c'è e la conferma anche Veneto Lavoro: in crescita le assunzioni in agosto, che hanno superato anche il dato del 2019: 34.900 contro 33.300. Un aumento pari al 5% che si sviluppa su tutte le tipologie contrattuali. I nuovi contratti a tempo indeterminato segnano infatti un incremento pari al +2%, più 3% per l'apprendistato e + 6% per il tempo determinato. «Nonostante in genere agosto - commenta Elena Donazzan, assessore...