Assindustria Venetocentro: no supertassa sulla plastica

LA POLEMICATREVISO Assindustria Venetocentro esprime forte contrarietà all'introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica prevista dal Documento programmatico di bilancio 2020: «Questo balzello non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese. Insomma, una tassa camuffata da ambiente ma in realtà destinata solo a fare cassa, che penalizzerebbe un'intera filiera produttiva...