LA SCELTA

TREVISO Quarantasette anni, amministratore delegato di un colosso mondiale nella produzione di cavi elettrici, già vicepresidente di Assindustria Venetocentro. È l'identikit di Leopoldo Destro, imprenditore padovano al timone della Aristoncavi di Brendola (Vicenza), l'uomo che si prepara ad essere il primo presidente unitario degli industriali dopo la fusione tra Padova e Treviso. Ieri pomeriggio all'auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso si sono riuniti gli oltre 100 membri del Consiglio generale di Assindustria (la costola padovana e trevigiana di Confindustria) dando il via libera con l'84% dei voti all'unico candidato rimasto in campo dopo la rinuncia di un altro padovano, Mario Ravagnan. Spetterà quindi a Destro prendere il timone di un'associazione nata nel 2018 mettendo assieme 3.500 imprese. Il biennio fondativo ha visto alternarsi al vertice il presidente padovano e la collega trevigiana, Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana. Ora ecco il primo presidente pronto ad essere eletto.

I NODI

Quello che ha portato all'investitura di ieri sera è stato però un vero percorso a ostacoli. In piena estate un ricorso ai provibiri dell'associazione aveva fatto emergere dubbi sulla candidabilità di Destro perché non iscritto a Confindustria Vicenza, la provincia in cui ha sede la sua azienda. Per rimanere in corsa ha dovuto iscriversi entro il 22 settembre, data di scadenza fissata dall'associazione. Ma non è tutto. L'altro imprenditore in lizza, quel Mario Ravagnan alla guida dell'omonimo gruppo e dei metalmeccanici di Padova, nei giorni scorsi si è invece dimesso dalla carica di vicepresidente dopo aver scoperto di non avere le carte in regola per correre al ruolo di numero uno. La causa? La mancata iscrizione alle associazioni di categoria di due società controllate della sua capogruppo. Dietro la battaglia burocratica c'era, in ogni caso, una base divisa con un importante gruppo di imprenditori pronti a sostenere Ravagnan. La corsa a due, però, alla fine non c'è stata.

L'ASSEMBLEA

Dopo la relazione della commissione dei cinque saggi che negli ultimi mesi hanno tastato gli umori e sondato le preferenze degli associati (composta da Fiorenzo Corazza, Katia Da Ros, Elisa Gera, Gianni Marcato e Gianni Potti), ieri il Consiglio si è pronunciato con voto segreto scrivendo ad ampia maggioranza il nome di Destro. L'assemblea che dovrà sancire l'elezione per il quadriennio 2020-2024 è convocata per il 31 ottobre.

«Questo è un risultato importante - commentano Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco -. La larga maggioranza dei voti raccolti segna la volontà di rafforzare un'unità oggi ancora più indispensabile, per affrontare e superare la difficile fase che ci troviamo di fronte e per difendere e rilanciare il futuro produttivo, il lavoro e la nostra economia. Consegniamo un'associazione che ha raggiunto risultati importanti, sia sul piano della organizzazione dei servizi sia della capacità di rappresentanza degli interessi. Siamo certi che Leopoldo Destro lavorerà in questa direzione, con coraggio e visione. Saprà essere il presidente di tutti».

LA CARRIERA

Il presidente designato, nato a Valdagno, vive a Padova ed è sposato con due figli. Laureato in Scienze politiche con indirizzo economico, guida l'azienda di famiglia fondata nel 1958 rappresentando con il fratello Andrea la seconda generazione. Aristoncavi è uno dei principali produttori indipendenti di cavo elettrico con isolamento in gomma: conta un fatturato di 51 milioni di euro ed esporta oltre l'80% della sua produzione in oltre 50 Paesi impiegando 145 lavoratori.

Cresciuto professionalmente con due esperienze in Marzotto Usa e in B.Ticino S.p.A. prima di rientrare all'azienda di famiglia, Destro attualmente ha la delega di Assindustria al Centro Studi e allo Sport. Una passione, quella per lo sport, che lo ha portato prima a praticare per undici anni rugby a livello agonistico e poi nel 2015 a diventare presidente di Assindustria Sport Padova, società di atletica leggera ai vertici nazionali organizzatrice della Padova Marathon. La vera maratona ora dovrà correrla per trainare l'industria padovana e trevigiana fuori dall'emergenza Covid.

Gabriele Pipia

