L'ALLEANZA

VENEZIA Porre un freno alla fuga di cervelli all'estero, aiutando i giovani ad inserirsi nelle aziende dell'area metropolitana Venezia Padova e Treviso, e anzi richiamando i giovani talenti nel nostro territorio, grazie alla sinergia tra ricerca e competitività industriale, tra domanda e offerta di risorse umane ad elevata qualificazione, investimento in alta formazione, sviluppo delle competenze. È questo il principale obiettivo dell'accordo quadro che è stato siglato ieri a Ca' Foscari a Venezia tra Assindustria Venetocentro, università Ca' Foscari e università Iuav di Venezia.

Se il Veneto, per ranking e qualità degli atenei e del tessuto produttivo, si conferma ai vertici in Italia, le ultime rilevazioni su istruzione e innovazione (Rapporto Bes 2019, Istat) mostrano l'avvio di un percorso di lenta riduzione dei divari dalle regioni più innovative e attrattive di giovani laureati, Emilia Romagna (da + 15,5 per mille a + 16,2 nel 2018) e Lombardia (da + 14,6 a + 12,1). Segni di lieve miglioramento, in Veneto, per brevetti e mobilità dei laureati 25-39enni (- 2,3 per mille nel 2018, da - 4,6 nel 2016). D'altra parte, i dati dell'ultima indagine Almalaurea (2019) rilevano come il tasso di occupazione dei laureati delle università del Veneto sia superiore alla media nazionale: 89,5% contro l'85,5% a 5 anni dal conseguimento del titolo di studio magistrale; fra i laureati triennali che non hanno proseguito gli studi il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo è dell'80% rispetto alla media nazionale del 72%.

DIVERSI CAMPI D'AZIONE

L'accordo, di durata triennale, si sviluppa lungo più filoni di attività, a partire dalla promozione di forme di partenariato didattico e di iniziative di imprenditorialità per l'inserimento in azienda di professionalità a elevata qualificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca, passando per le attività di placement e l'orientamento ai percorsi universitari più rispondenti al fabbisogno di competenze, fino alle azioni a supporto del trasferimento di tecnologia e cultura innovativa. «In questo primo anno saranno coinvolte cento imprese di Padova e Treviso ha detto Maria Cristina Piovesana e speriamo possano crescere nei prossimi anni: occorre continuamente alimentare la circolarità della conoscenza, per tenere il passo con l'evoluzione delle competenze più richieste. Questo scambio di saperi fa bene a tutti, migliora la didattica, l'innovazione delle imprese e l'impiegabilità dei laureati, aumenta gli investimenti in conoscenza per formare, trattenere e attrarre una nuova generazione di talenti. È questo il senso dell'accordo con Ca' Foscari e Iuav, il primo a scala metropolitana».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

