CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSEMBLEA ACRIBPADOVA Il fatturato del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta nel 2018 ha sfiorato i 2,1 miliardi di euro, superando il giro d'affari del 2017 e contribuendo complessivamente al 62,1% del fatturato del settore in Veneto e al 20,7% di quello nazionale. Ma il quadro, negli ultimi sei mesi, ha assunto tinte fosche. In rapporto al primo semestre dello scorso anno, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni dice che le ore sono già cresciute del 15,79%, così come il numero di lavoratori coinvolti (+19,1%) e di aziende...