Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SOSTEGNOROMA Assegno unico per i figli, conto alla rovescia. Si apre il primo luglio (per chiudersi il 30 settembre) la finestra temporale utile per inoltrare la domanda della nuova misura destinata ad assorbire tutti i meccanismi di sostegno alla genitorialità (tra cui gli assegni di natalità e il premio alla nascita) attualmente in vigore nella legislazione italiana. Due milioni le famiglie potenzialmente interessate in questa prima...