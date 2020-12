L'INIZIATIVA

ROMA Generali accelera la strategia di innovazione e digitalizzazione del gruppo attraverso il cloud e le piattaforme condivise e costituisce con Accenture la joint venture GOSP - Group Operations Service Platform. La multinazionale della consulenza sottoscriverà il 5% della Newco e metterà a disposizione di GOSP un team di 40 risorse dedicate, con know-how specifico di trasformazione, change management e innovazione e con un focus su cloud, intelligenza artificiale e big data.

La nuova iniziativa realizzerà progetti e soluzioni volti ad accelerare la digitalizzazione dei processi aziendali e l'adozione di un modello centrato sul cloud, in grado di migliorare la collaborazione all'interno dei diversi ambiti del gruppo assicurativo - distribuzione (agenzia), direzionali (sistemi di portafoglio) e interni (sistemi di gestione) - anche attraverso un'infrastruttura comune e un know-how condiviso. Le innovazioni introdotte da GOSP, tra cui una governance più centralizzata, permetteranno di conseguire importanti risultati operativi ed economici per il gruppo, spiega la nota, in particolare sinergie di costo e il miglioramento dei principali livelli di servizio, in linea con le aspettative digitali di clienti, agenti e dipendenti. «Saremo in grado di dare un ulteriore importante impulso allo sviluppo innovativo dei processi digitali delle reti agenziali e dei dipendenti di Generali, con indiscutibili benefici anche per i nostri clienti», ha spiegato Ottorino Passariello, head of group operations & processes del Leone.

