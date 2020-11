COMMERCIO

VENEZIA Aspiag Service supera i 2 miliardi di fatturato diretto (+ 3,5%), conferma il suo primato a Nordest anche in tempi di Covid e mette in cantiere 8 nuove aperture l'anno prossimo.

«In questo momento grazie alle 7 nuove aperture nel 2020 il nostro andamento sull'anno precedente è di una crescita superiore ai 3,5% ed è circa del + 2% a parità di perimetro, confermiamo la nostra posizione di leader a Nordest - afferma Francesco Arcangelo Montalvo, amministratore delegato del gruppo della grande distribuzione che ha raggiunto i 240 punti vendita tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna -. Il fatturato diretto a fine anno dovrebbe superare i 2 miliardi contro i quasi 1,9 miliardi del 2019 (2,2 compresi i circa 350 negozi affiliati). Ma manca ancora un po' di tempo per finire l'anno e rimaniamo prudenti. Quello che conta è che continuiamo ad assumere sia nei punti venditi che nei nostri uffici. Le nuove assunzioni sono circa 800 e ricordo che tra Lonigo (Vicenza) e Mestre abbiamo confermato il posto a una cinquantina di persone ex Auchan. Con il turn over il saldo è positivo per circa 400 persone su un totale di addetti intorno a 8.600. Il nostro settore, malgrado la crisi dei consumi dovuti alla pandemia e al crollo del turismo, che si è sentito particolarmente in città come Venezia, rimane una grande possibilità di impiego per molti ragazzi che abbiamo voglia di impegnarsi», osserva il manager del gruppo affiliato a Despar ai margini dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Casier (Treviso): una sessantina di addetti, buona parte assunti a tempo indeterminato. «Quello di Casier è il nostro quarantesimo negozio a insegna Interspar nel Nordest sui 240 totali a varie insegne che abbiamo nell'area - spiega Montalvo - e l'anno prossimo abbiamo in programma altre 8 nuove aperture, alcune anche in Veneto e Friuli». Il top manager riflette sulla crisi attuale che colpisce duro i consumi: «Non è un momento facile nemmeno per la grande distribuzione e i supermercati: il mondo dell'alimentare nel suo complesso ha segnato fatturato e incassi superiori agli anni precedenti. All'interno delle varie insegne ci sono però negozi che sono andati anche male. Bene invece i negozi di vicinato».

PREVISIONI

Previsioni per l'anno prossimo? «C'è molta voglia di essere fiduciosi - risponde l'Ad di Aspiag Service -, ovviamente c'è preoccupazione, ma noi continuiamo sulla nostra strada puntando alla sicurezza dei nostri lavoratori e all'essere sempre più democratici e conveniente per i nostri clienti, tra i migliori su piazza», dice Montalvo.

