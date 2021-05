Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDE DISTRIBUZIONEVENEZIA Il gruppo Aspiag Service punta decisamente sul Nordest dopo un 2020 chiuso in positivo malgrado la pandemia: fatturato al pubblico di 2,43 miliardi (+ 4,7% sul 2019) e un utile netto in crescita a 38 milioni con una quota di mercato in crescita quasi all'11,45%. Aperti 19 punti vendita nel Nordest e in Emilia Romagna che portano le insegne del gruppo (oltre a Despar anche Interspar ed Eurospar) a quota 570 (247...