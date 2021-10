Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AZIENDEMESTRINO (PD) Mettere al centro le persone e contribuire al loro benessere: sono queste le direttrici dell'impegno di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia, per valorizzare i propri colleghi, migliorare ogni giorno l'ambiente di lavoro e garantire rapporti occupazionali stabili. Un impegno che in Aspiag Service si concretizza ogni giorno,...