ROMA Autostrade per l'Italia torna a battere cassa sul mercato degli eurobond. Raccoglie 1,250 miliardi, con richieste per 3,7 miliardi. Segno che il mercato è pronto a scommettere sul piano del gruppo, nonostante sia ancora in stand-by l'accordo con il governo e Cdp per l'uscita da Aspi. Era da ottobre 2017 che Autostrade non emetteva bond. Il crollo del Ponte Morandi, ad agosto 2018, e la spada di Damocle della revoca, avevano di fatto congelato ogni accesso agli investitori istituzionali. La decisione della famiglia Benetton di uscire dal gruppo assecondando la linea tracciata dal governo e da Cdp ha spinto al miglioramento dell'outlook sul rating tutt'ora junk riaprendo le porte al mercato. Ieri, dunque, la decisione di lanciare una nuova emissione riservata agli investitori istituzionali. Si tratta di un bond della durata di 8 anni, cedola fissa al 2% e rendimento effettivo a scadenza pari a 2,163%. «I mercati dimostrano di credere nel nostro Piano di trasformazione - ha commentato l'Ad di Aspi, Roberto Tomasi - e sono pronti a finanziare l'ingente piano degli interventi previsti negli accordi in corso di approvazione da parte del governo e che auspichiamo di finalizzare quanto prima». Queste risorse serviranno ad «avviare un programma di 14,5 miliardi di investimenti e di 7 miliardi di manutenzioni e rinnovamento delle infrastrutture». Eppure il M5s è tornato ad alzare i toni sul dossier: «Fuori i Benetton da Aspi o sarà revoca», ha detto ieri il ministro degli esteri, Luigi Di Maio.

