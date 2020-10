RIASSETTI

ROMA Fra Atlantia e Cdp c'è qualche miliardo di differenza nella valutazione di Aspi e soprattutto si cercano alleati italiani per far sì che la componente italiana sia in maggioranza nella cordata. Ieri sera tra Cassa e i due fondi (Blackstone e Macquarie) sarebbero emerse divergenze sulla governance. Il tempo stringe, anche se l'offerta che sarà non binding arriverà nella serata di lunedì 19, ultimo giorno utile per la holding, per interrompere l'iter dell'assemblea di scissione del 30. Alle 18 di quel giorno è convocato il cda di Cdp per deliberare la proposta che a seguire verrà recepita dal board di Cdp Equity e fatta pervenire ad Atlantia. «Il valore di mercato di Aspi - si legge nella lettera di esclusiva a Cdp in scadenza domenica 18 - dovrà tener conto dell'accordo transattivo e del quadro regolatorio». Essendo i due presupposti ancora fluidi, Cdp non è in grado di consegnare ad Atlantia «una proposta di accordo, vincolante». In caso di accettazione «non più di 10 settimane per la due diligence» per l'offerta finale che dovrà essere accettata nelle due settimane successive.

Ieri sera gli advisor hanno continuato la trattativa sul prezzo, perché la struttura dell'operazione è fluida: dipende dall'arrivo di altri soci italiani affinché con Cdp abbiano il 51% di 1-2 veicoli. Con Blackstone e Macquarie però sono sorte divergenze sulle maggioranze decisionali. Mef in pressing su Fondazioni e Casse previdenza per intervenire tramite F2i.

r.dim.

