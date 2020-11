LA LETTERA

ROMA Aspi incalza il governo sull'approvazione del Piano tariffario (Pef) propedeutico a favorire un'eventuale offerta vincolante della cordata Cdp o di altri ma anche per sbloccare l'attività. Ieri pomeriggio si è tenuto un cda della società autostradale che ha fatto il punto sulla situazione, ferma a causa dello stallo del Pef presso Palazzo Chigi, Mit e Tesoro. A valle del board dovrebbe essere partita l'ennesima lettera, indirizzata alle tre controparti istituzionali, contenente ulteriori approfondimenti sui tre punti chiave evidenziati dall'Art: spese di manutenzione, recupero traffico a causa Covid e occupazione dove c'è il rischio di dover licenziare fino a 1.000 dipendenti nell'arco di piano compreso fra 2020 e 2025.

CDA ATLANTIA IL 2 DICEMBRE

Durante il cda si sarebbe parlato anche del piano di nuova occupazione di Autostrade per l'Italia che nel giro dei prossimi quattro anni, porterà all'assunzione a tempo indeterminato di 2.400 unità lavorative, di cui 700 assorbiti entro fine anno.

Da parte della concessionaria quindi c'è tutto l'interesse a smuovere le acque in modo da creare le condizioni per favorire l'arrivo di offerte vincolanti, tra le quali quella di Cassa che, il 29 ottobre, nella seconda proposta non binding, inviata ad Atlantia, aveva manifestato espressamente come condizione, la necessità che il Pef fosse definitivo. Entro il 30 Atlantia intende ricevere le offerte vincolanti, atteso che ha allertato il cda per il 2 dicembre allo scopo di vagliare le stesse.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA