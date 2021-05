Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRATTATIVAMILANO Autostrade per l'Italia, l'offerta della cordata guidata da Cdp è al minimo della forchetta richiesta da Atlantia. Ma dagli advisor ci sarebbe un sostanziale via libera a chiudere la cessione, anche perché le garanzie offerte da Cassa sarebbero soddisfacenti per Atlantia.Secondo indiscrezioni, la valorizzazione di Aspi sarebbe di circa 9,3 miliardi, cifra che «non si discosta in maniera significativa dal limite...