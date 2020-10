LA TELENOVELA

ROMA Una cordata Blackstone-Macquarie guidata da Cdp sta studiando un'offerta a fermo per l'88% di Autostrade detenuto da Atlantia. E Ieri il cda Atlantia ha confermato di essere disponibile a valutare un'offerta adeguata di Cdp cui ha dato un'esclusiva fino al 18. Si potrebbe ripetere una soluzione sul modello Borsa Italiana, dove Cassa dà l'impronta italiana alla cordata Euronext. Dopo mesi e mesi di tensioni e lettere, negli ultimi giorni il Tesoro sarebbe riuscito a riavvicinare Cdp e Atlantia riaprendo il negoziato. Tra l'altra sera e ieri mattina Fabrizio Palermo e Carlo Bertazzo si sarebbero riparlati, concordando un'offerta a fermo in tempi brevi. C'è un cda di Atlantia lunedì 19 e l'offerta dovrebbe arrivare almeno il giorno prima, non solo per consentire al board di valutarla ed eventualmente dare l'esclusiva. Ma ci sono anche tempi tecnici dettati da Consob in vista dell'assemblea di scissione di Atlantia fissata per il 30 che obbligano la holding a impostare la procedura online appunto dal 19.

A differenza degli altri tentativi sempre abortiti per incomprensioni e divergenze fra le parti, adesso Cassa si sarebbe impegnata a fare un'offerta. E starebbe lavorando assieme a due grandi fondi internazionali. Blackstone e Macquarie che ha eletto l'Italia come principale Paese europeo dove investe. Il fondo australiano ha fatto l'offerta ad Enel per il 50% di Open Fiber, sta per rilevare Ital Gas Storage e ad Aspi da tempo è interessata. Se realmente verrà fatta l'offerta (8-10 miliardi) non si dovrebbe parlare di manleva, perché parte della componente economica potrebbe costituire la garanzia.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA