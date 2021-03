LA PROROGA

ROMA Il cda di Atlantia, nel prorogare al 27 marzo il termine per la revisione dell'offerta del consorzio Cdp, ha indicato che, «in caso di concreti sviluppi, la nuova offerta abbia un periodo di validità tale da consentire di sottoporla all'esame dell'assemblea degli azionisti, dopo averne valutato la coerenza con l'interesse sociale, così come previsto dal progetto di scissione approvato dallo stesso cda il 14 dicembre 2020 e dall'assemblea del 15 gennaio 2021». È quanto si legge nella nota diffusa da Atlantia a conclusione della riunione del cda.

Inoltre, a seguito delle dimissioni di Sabrina Benetton, il consiglio ha ritenuto di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea per l'approvazione del bilancio del 28 aprile con l'inserimento del punto relativo alla nomina di un nuovo consigliere.

Dunque ancora 10 giorni per trovare un accordo di massima su cui costruire il riassetto di Autostrade, con la cessione dell'88% della concessionaria al consorzio Cdp-fondi (Blackstone e Macquarie). Ci sono alcuni elementi che inducono a un moderato ottimismo. In primis il fatto che le parti, in particolare gli advisor legali e finanziari, continuano a trattare intensamente (anche oggi sono previsti ulteriori incontri). Certo, le distanze restano: a partire dalla valutazione, visto che gli acquirenti hanno offerto 9,1 miliardi per il 100% di Aspi mentre le 4 banche consulenti di Atlantia hanno elaborato una stima media attorno agli 11 miliardi. Poi c'è il tema delle garanzie legate ai danni indiretti di Genova.

