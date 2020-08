IL CONTENZIOSO

ROMA La Borsa punta a una scissione di Aspi da Atlantia in tempi ravvicinati. E alla chiusura pacifica del contenzioso con il governo italiano sulla revoca della concessione della rete autostradale (tremila chilometri gestiti) nato in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Ieri i titoli della holding sono saliti dell'1,2%.

Il 3 settembre si svolgerà una riunione straordinaria del cda della holding controllata da Edizione della famiglia Benetton. Sul tavolo ci sono due opzioni per dare attuazione all'accordo stipulato con il governo nella notte del 14 luglio scorso che prevede l'addio dei Benetton ad Aspi e il passaggio in mano pubblica attraverso Cassa Depositi e Prestiti.

Tra gli azionisti istituzionali ed esteri di Atlantia (Allianz, Silk Road Fund, Gic, Fondazione Crt, TCI, oltre ai principali fondi istituzionali internazionali) restano molte perplessità sull'ipotesi di un aumento di capitale riservato a Cdp, che potrebbe non garantire il valore reale del proprio investimento.

Si preferisce un'operazione prettamente di mercato. Proprio per questo lo scorso 4 agosto il cda della holding si è tutelato deliberando un doppio binario per l'uscita da Aspi: l'intera partecipazione azionaria, pari all'88%, potrà essere messa sul mercato tramite una procedura competitiva internazionale gestita da advisor indipendenti.

Oppure «la scissione parziale e proporzionale di una quota fino all'88% di Aspi mediante creazione di un veicolo beneficiario da quotare in Borsa, creando quindi una public company contendibile».

Le due opzioni sono all'ordine del giorno del cda del 3 settembre di Atlantia.

L'eventuale decisione dovrà comunque poi passare per un'assemblea straordinaria della società che sarebbe convocata in tempi strettissimi.

TAVOLO APERTO

Con Cdp il tavolo resta aperto: il lavoro degli sherpa finanziari e legali di questi ultimi giorni è finalizzato a individuare una soluzione tecnica che consenta a Cassa Depositi e Prestiti di entrare in Aspi all'interno del doppio binario delineato dal cda di Atlantia. Restano però non pochi nodi da sciogliere. A cominciare dalla valutazione della nuova società (dopo la scissione).

NUOVO PIANO ECONOMICO

A questo fine si aspetta l'ok del Mit al nuovo piano economico e finanziario (Pef) presentato da Aspi.

Nel documento il gruppo ha confermato 14,5 miliardi di investimenti al 2038 e 3,4 miliardi di euro di spese compensative, rispettando l'aumento tariffario massimo annuo dell'1,75% voluto dal governo, con un tasso di remunerazione degli investimenti sceso di circa 4 punti al 7,09%.

La ministra Paola De Micheli nei giorni scorsi ha ribadito che il governo «pretende che vengano rispettati gli accordi del 14 luglio e ritiene di avere anche gli argomenti e le modalità corrette per far rispettare quegli accordi».

CONCESSIONE

Per quanto riguarda la concessione la ministra ha dichiarato che il ministero «ha completato l'attività di verifica del piano economico-finanziario» nel quale sono contenute anche «nuove regole nelle quali lo Stato ha molto più potere nei confronti del concessionario rispetto al passato».

G. Fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA