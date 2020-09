L'OPERAZIONE

ROMA Il primo passo è agli atti. Il via libera arrivato puntualmente ieri dal cda di Atlantia alla costituzione della newco che segnerà l'uscita della famiglia Benetton da Autostrade per l'Italia è il primo passaggio formale di una svolta nel controllo delle Autostrade, ma sarà la trattativa con Cdp a definire i dettagli della dote con la quale nascerà la nuova società Autostrade Concessioni e Costruzioni spa.

Potrà confluire nel nuovo veicolo fino all'88% di Aspi, ha spiegato la nota di Atlantia al termine del cda. E sarà in un secondo momento quotata in Borsa. Tutto il resto è da scrivere, dalla valutazione di Aspi (si parla di 11 miliardi, corrispondenti al valore di carico delle quote di Silk Road e di Allianz), le modalità di accesso di Cdp (se davvero con un aumento riservato fino a 6 miliardi anche agli altri soci privati) e la cornice della manleva chiesta dalla Cassa sulla gestione futura.

Una fotografia della situazione ha provato a farla ieri il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, riferendo alla Camera sul dossier autostradale davanti alla Commissione di vigilanza su Cdp. Il negoziato tra la Cassa e Atlantia «è complesso e delicato anche alla luce della circostanza che Atlantia ha proposto strutture dell'operazione alternative», ha detto il ministro ai parlamentari riferendosi alla possibilità di una cessione diretta di Aspi da parte di Atlantia sul mercato con asta competitiva.

Ipotesi, quest'ultima, confermata nella stessa nota della holding come alternativa percorribile allo scorporo e quotazione: «L'ipotesi di vendita diretta dell'intera quota dell'88% detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia», si legge infatti nel comunicato, «permane quale alternativa all'operazione di scissione come già annunciato nel comunicato del 4 agosto 2020». E le ipotesi di accordo imminente con Cdp circolare negli ultimi giorni? È «in via di definizione» per Gualtieri, l'interlocuzioni tra le parti. Ma alcuni punti fermi ci sono, ha puntualizzato il ministro: sarà «un'operazione di mercato» con il «coinvolgimento della Cdp cui verrà trasferito il controllo» di Aspi. Il dossier richiede «riservatezza», ha ribattuto ai parlamentari, e la Cdp sta discutendo «in autonomia», ma Gualtieri si è detto «moderatamente fiducioso».

I TEMPI

Lo schema intorno al quale si sta concentrando la trattativa prevede: prima lo scorporo di Aspi da Atlantia per una quota del 70% da far confluire nella newco e poi la quotazione con successivo aumento di capitale a favore di Cdp. Ma ci sono ancora molti ostacoli da superare. E i tempi non saranno così brevi. Anzi. Di questo ha preso atto ieri il mercato, che dopo l'exploit della vigilia ha segnato ieri una pausa per i titoli Atlantia (-6,1% a 14,69 euro).

Per Gualtieri il governo vuole «aprire una pagina nuova con un regime concessorio più moderno che superi il regime di revoca e indennizzo, squilibrato a favore del concessionario, un sistema più equo e che dia spazio a una ambiziosa operazione con partner come Cdp». Ma è stata la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ieri a dare conferma della svolta sul dossier: «Per quanto riguarda la concessione, il Mit ha inviato la proposta di transazione ad Aspi». Tradotto: ha inviato la proposta di atto che chiude il procedimento di revoca della concessione avviato il 16 agosto 2018. Non solo. Lo stesso Mit ha appena inviato ad Aspi l'atto aggiunto, con tanto di approvazione, del Piano economico finanziario, tanto atteso anche per definire il valore di Aspi.

