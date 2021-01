VINO

VENEZIA Asolo Prosecco in crescita malgrado la crisi: produzione + 10% rispetto al 2019 per 18,7 milioni di bottiglie certificate, che fanno balzare il vino trevigiano al 20° posto fra le denominazioni di origine italiane.

Nonostante la congiuntura dettata dalla pandemia, le vendite dell'Asolo Prosecco si sono mantenute costantemente al di sopra dei livelli dell'anno precedente per tutto il 2020: in ottobre e novembre si è registrata un'ulteriore impennata, con 2,5 milioni di bottiglie certificate in ciascuno dei due mesi, così come si è confermato in accelerazione il mese di dicembre, che ha segnato una crescita del 34% rispetto all'ultimo mese del 2019. «Nonostante i gravi cambiamenti che la pandemia ha prodotto sulla società e sulle abitudini verso i consumi - commenta il presidente del Consorzio Asolo Prosecco, Ugo Zamperoni -, il 2020 è stato un altro anno di consistente incremento per la nostra denominazione. I dati delle giacenze, poi, ci dicono che il vino prodotto nel 2019 è praticamente tutto esaurito, tanto che negli ultimi mesi del 2020 è stato necessario usufruire di vino nuovo». La crescita dell'Asolo Prosecco è avvenuta soprattutto attraverso il canale della grande distribuzione, sia in Italia che all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA