Ascopiave, via alla fusione con Unigas

ENERGIA PIEVE DI SOLIGO Via libera alla fusione per incorporazione con Unigas Distribuzione srl, manovra già pronta da mesi e che ieri ha avuto il via libera definitivo, con maggioranze ogni volta superiori al 90% anche dall'assemblea di soci di Ascopiave. E non solo: approvato il bilancio dell'esercizio 2018 - 46,5 milioni di euro di utile netto consolidato contro i 49,3 del 2017 - e un dividendo straordinario pari a 0,2 euro ad azione e a un dividendo ordinario (di 0,12 euro ad azione) per un totale di 50 milioni di euro, di cui 30...