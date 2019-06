Ascopiave, super offerta di Hera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELETTRICITÁ E GASVENEZIA Ascopiave, lunedì cda che si annuncia decisivo per la vendita della rete di vendita, 700mila clienti. In pole position per l'acquisizione ci sarebbe Hera, il gruppo con base a Bologna che controlla nel Nordest AcegasApsAmga ma non è escluso che Edison, altro soggetto fortemente interessato al dossier, possa reinserirsi nella partita.L'offerta che avrebbe fatto la società guidata da Tomaso Tommasi di Vignano, secondo indiscrezioni sarebbe pesante: oltre 600 milioni. Molto più degli altri concorrenti come Edison,...