Ascopiave, si allarga il fronte dei dissidenti e Zugno torna all'attacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO TREVISO Per Asco Holding sono giorni caldissimi e non solo per l'afa asfissiante che opprime la Marca. Oggi scadono i termini per i soci che non hanno votato il nuovo Statuto e sono intenzionati a esercitare il diritto di recesso, ovvero uscire dalla società e monetizzare le proprie quote. A Pieve di Soligo si attende con una certa ansia di conoscere chi resta e chi rimane, di capire come cambieranno assemblea e gli equilibri che la governano. LA SITUAZIONESu 92 soci, quasi tutti comuni, una trentina venderanno le quote, ma non tutti...