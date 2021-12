ENERGIA

VENEZIA Ascopiave diversifica nelle energie rinnovabili e la Borsa approva: + 5,14% ieri a Piazza Affari.

La società trevigiana ha acquisito sei impianti idroelettrici dal gruppo Eva in Lombardia e Piemonte. Il presidente della società Nicola Cecconato: «Accordo epocale per noi». Varata una nuova società, Asco Renewables, nella quale verranno conferiti gli impianti appena acquisiti presumibilmente entro fine anno quando verrà chiusa l'operazione da circa 24 milioni. I sei impianti idroelettrici hanno una potenza nominale pari a 4,6 Mw. «Gli impianti, situati in Lombardia e Piemonte, operano tutti in regime di incentivazione, con meccanismo feed in tariff avente scadenza media oltre il 2033», avverte la nota ufficiale della multiutility veneta. Il feed in tariff è un meccanismo di incentivazione, noto anche come tariffa onnicomprensiva, attraverso il quale è riconosciuta agli impianti alimentati a fonti rinnovabili (e certificati come tali) una tariffa per tutta l'energia prodotta e immessa in rete per un certo periodo di tempo (in questo caso per altri 14 anni). Come spiega l'Enea, «l'energia viene venduta alla rete a un'unica tariffa agevolata, che include la componente incentivante e la componente di valorizzazione dell'energia immessa in rete».

NUOVA SOCIETÀ

L'operazione sarà perfezionata tramite l'acquisto del 100% del capitale sociale di una società veicolo del gruppo bresciano Eva, che prenderà la denominazione di Asco Renewables, nella quale confluiranno i sei impianti oggetto della transazione. «Le parti hanno condiviso che il valore degli impianti al 31 dicembre 2021 è pari a 24 milioni - spiega la nota ufficiale di Ascopiave -. Il prezzo da corrispondere alla chiusura dell'affare prevede un meccanismo di aggiustamento volto a regolare le partite di credito e debito presenti nelle società veicolo alla medesima data». L'Ebitda (margine lordo) atteso dai trevigiani per il 2022 è di circa 2,4 milioni. La chiusura dell'operazione, subordinata ad alcune condizioni tra cui il completamento dei conferimenti descritti, è previsto entro fine dicembre 2021 ed il corrispettivo sarà pagato per cassa tramite l'utilizzo di linee di credito a disposizione di Ascopiave. «L'operazione di investimento nel settore idroelettrico rappresenta un momento epocale per il gruppo Ascopiave poiché concretizza ulteriormente una delle linee guida fondamentali del piano strategico approvato dal cda all'inizio dell'anno 2021 - ricorda il presidente e amministratore delegato Nicola Cecconato - cioè la diversificazione del proprio business, ed attua in particolar modo l'inizio del percorso della produzione di energia pulita e sostenibile».

COMITATO CONSULTIVO

Una linea strategica per la quale il cda di Ascopiave ha già istituito il Comitato Sostenibilità con funzioni istruttorie nelle valutazioni e nelle decisioni in materia composto dai consiglieri: Mariachiara Geronazzo (presidente), Cristian Novello ed Enrico Quarello.

Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale in 268 Comuni con circa 775.000 utenti. È anche partner del gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell'elettricità col 48% nella società Est Energy, che ha portafoglio di oltre 1 milione di contratti di vendita a consumatori, principalmente tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Ed è presente anche nel settore idrico come socio di Cogeide, società che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni del Bergamasco con un bacino di oltre 100mila abitanti.

