ENERGIA

TREVISO Ascopiave vuole crescere, radicarsi come protagonista nel mercato del gas e allo stesso tempo ampliare i propri orizzonti. Il presidente Nicola Cecconato parla di nuove alleanze e acquisizioni, della voglia di entrare pesantemente nel settore del servizi idrico integrato, di investire nelle fonti rinnovabili e strizza l'occhio a Verona e Vicenza impegnate in una fusione non escludendo collaborazioni future. «Attendiamo che Vicenza e Verona terminino il loro percorso di fusione - sottolinea - poi siamo disposti a valutare accordi e partnership, anche nell'ottica di un'alleanza veneta. Crediamo che Ascopiave sia un soggetto aggregante e affidabile. Una volta terminato la fusione siamo pronti al dialogo». Insomma, l'idea di una soggetto regionale leader nel campo dell'energia inizia a prendere piede. Ma Ascopiave intanto punta a costruire la propria crescita. Nei prossimi 4 anni verranno investiti 497 milioni di euro: 118 per lo sviluppo delle energie rinnovabili, il resto nello sviluppo delle reti gas, che resta il campo d'azione principale.

GLI OBIETTIVI

Presentando al cda e agli analisti il piano industriale che governerà le mosse della società fino al 2024, Cecconato tratteggia il percorso di un'azienda che intende diventare grande e che promette margini di guadagno importanti per i propri azionisti: «Per quanto riguarda i dividendi veniamo da un buon quinquennio (dal 2015 al 2019 sono stati distribuiti 189 milioni di euro ndr). Per il 2020 prevediamo un dividendo di 16 centesimi per azione ed entro il 2024 contiamo di arrivare a 18 centesimi. Ovviamente sono stime prudenziali, riteniamo che nel corso degli anni si possano verificare condizioni migliorative». Cecconato guarda poi agli investimenti. Su 118 milioni riservati alle energie rinnovabili, 73 verranno utilizzati per potenziare i settori tradizionali come fotovoltaico, eolico e idroelettrico; 10 nel bio-metano, 25 mlioni nel settore idrico e altri 10 milioni nell'efficientamento energetico. «Nel campo dei biometano abbiamo in piedi delle collaborazioni con società agricole che già ne producono», rivela il presidente annunciando che in questo campo qualche acquisizione può essere conclusa entro breve. Resta poi la questione delle gare per la gestione delle reti gas. All'orizzonte non se ne vedono e Cecconato ammette: «Il governo, in questo momento, è concentrato su altro». Ma lo sviluppo di Ascopiave prevede due piani: uno con le reti e uno senza, ma con investimenti nelle altre fonti d'energia. E in entrambi i casi la prospettiva è di crescita.

LA SFIDA

«Il nostro campo resta il gas - premette il presidente - e siamo interessati a svilupparci anche acquistando imprese di distribuzione in territori a noi contigui, stiamo valutando un'acquisizione e una partnership. Per esempio sarebbe sbagliato non partecipare alle gare per gli ambiti Vicenza 3 e 4». Ma l'orizzonte è anche un altro: l'ingresso nella gestione del sistema idrico integrato. «Il settore, attualmente, si presta a investimenti importanti, soprattutto nella gestione delle reti. Attualmente la risorsa idrica portata al consumatore finale è pari al 65-70%, c'è una forte dispersione e questo apre numerosi margini d'intervento. Il problema principale è la normativa, che limita l'accesso dei privati. Non intendiamo sostituire i soggetti già presenti, ma possiamo sostenere il business». In provincia di Treviso, per esempio, è già stata avviata una collaborazione con Ats per migliorare gli impianti. E Asco è pronta a fare lo stesso anche con la sorella Piave Servizi.

L'ALLEANZA

Il rapporto con Hera resta un punto di riferimento importante. Ascopiave e il colosso bolognese sono uniti in EstEnergy, società nata per la vendita: «La collaborazione con Hera sta dando ottimi risultati - rivela il presidente - non escludiamo altre collaborazioni». Però la società di Pieve di Soligo si tiene aperta anche una via d'uscita, ovvero un'opzione di vendita delle proprie quote. L'acquirente, in questo caso, sarà Hera. L'accordo prevede che Ascopiave si riporti a casa almeno l'investimento fatto, quindi 395 milioni di euro da reinvestire. Questa opzione può essere esercitata entro il 2026, ma Cecconato non pare intenzionato a farlo: «L'esperienza con Hera è eccellente», ribadisce.

I DATI

Le previsioni indicano che nel 2024 Ascopiave potrà contare su numeri interessanti. Il principale è il parametro Ebitda, ovvero il profitto prima di pagare tasse, interessi e svalutazioni, nel 2024 è previsto attorno agli 87 milioni di euro, 25 milioni in più rispetto al preconsuntivo 2020. Se poi dovessero esserci gare per l'assegnazione delle reti con esito favorevole per Asco, l'Ebitda crescerebbe di ulteriori 20 milioni. Il risultato netto previsto tra quattro anni è di 51 milioni, 11 in più rispetto sempre al preconsuntivo. Degli investimenti nel quadriennio 2021-2024 si è già detto: 497 milioni. L'indebitamento netto è dato invece a 500 milioni di euro, mentre il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto si dovrebbe assestare attorno allo 0,57.

Paolo Calia

