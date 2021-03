ENERGIA

TREVISO «La strategia di riposizionamento del gruppo sta iniziando a dispiegare i suoi frutti». Nicola Cecconato, presidente di Ascopiave, commenta così i risultati del 2020, approvati ieri dal cda. Il colosso dell'energia di Pieve di Soligo (Treviso), primo operatore nel campo della distribuzione di gas nel Nordest e quinto in Italia, chiude con numeri in crescita: i ricavi consolidati salgono a 163,9 milioni, + 31,2%, il margine operativo lordo si attesta a 63,8 milioni, + 42,1%, il risultato operativo passa da 21,6 a 29,2 milioni (più 35,1%). Unica eccezione (formale), l'utile netto: i 58,7 milioni conseguiti a fine 2020 impallidirebbero rispetto ai 434,5 del bilancio precedente. I due dati, però, avvertono dal gruppo, non sono confrontabili: il secondo risentiva, infatti, di una componente non ricorrente, ovvero la plusvalenza realizzata con la cessione delle attività commerciali ad Hera. Normalizzate le due voci, anche in questo caso figura un incremento di poco inferire ai 10 milioni. «Il 2020 - ribadisce Cecconato - è il primo anno in cui si possono finalmente misurare gli importanti risultati raggiunti a seguito delle operazioni straordinarie condotte nel 2019 e che hanno visto il riposizionamento strategico del portafoglio di Ascopiave, concentrando maggiormente le forze su un settore regolato, come la distribuzione del gas, e rinunciando a una parte del ramo vendite, andando però a rafforzarsi notevolmente dal punto di vista patrimoniale e dando più stabilità nel tempo e nella quantità ai rendimenti».

A proposito di rendimenti, il cda ha deliberato di proporre la distribuzione di un dividendo pari a 16 centesimi di euro per azione, per un ammontare complessivo di 34,7 milioni. Sul piano operativo, Ascopiave, quotata in Borsa dal 2016, ha investito 44,6 milioni soprattutto per lo sviluppo, la manutenzione e l'ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, contro i 34,5 milioni dell'anno prima. La rete attualmente gestita tocca i 13mila chilometri di condutture - circa 2.500 in più nell'ultimo anno - e i 250mila punti di riconsegna (i contatori). I volumi di gas distribuiti sono passati da un miliardo e 65 milioni a un miliardo 460 milioni di metri cubi.

AMPLIAMENTO

La previsione è di investire ulteriori 497 milioni in 4 anni per consolidarsi «nei territori dove siamo presenti e partecipazione a nuove gare nei territori limitrofi ai nostri», sintetizza il presidente. In questo senso rientra la partnership da poco siglata con due società pubbliche che gestiscono gli ambiti Milano 2 e Milano 3, in vista delle prossime gare. «Aggiudicarsele vorrebbe dire fare un salto di qualità ancora più grande, perché significherebbe andare a gestire circa 520mila punti di riconsegna nel territorio milanese». E poi, oltre al core business del gas, il gruppo continua a guardare alla diversificazione del portafoglio: dalle energie rinnovabili al servizio idrico integrato. Sempre secondo una filosofia guida: «Per noi è importante investire sui settori regolati e soprattutto infrastrutturali».

Mattia Zanardo

