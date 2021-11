Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ENERGIATREVISO Ricavi in calo ma utili in crescita. Per Ascopiave si chiude una trimestrale tutto sommato positiva, che si porta dietro anche un'altra notizia: il cda, oltre ad approvare il documento finanziario, ha anche affidato al presidente Nicola Cecconato il ruolo di direttore generale. In mezzo a tutto questo si è aperta una nuova sfida: competere per l'acquisto di importanti reti gas nel nord Italia. La conferma arriva da Gian...